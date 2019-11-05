В Краснодаре серийного грабителя нашли после того, как он забыл на месте преступления телефон

В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей золотых цепочек. При одном из ограблений он забыл на прилавке свой телефон

Несколько месяцев в полицию Краснодара поступали сообщения об ограблениях в магазинах города. В большинстве случаев мужчина оплачивал покупку на кассе, а после срывал золотые цепочки с продавщиц и убегал.

Очередное сообщение поступило в дежурную часть от 33-летней сотрудницы минимаркета на улице Старокубанской. Она сообщила, что посетитель подошел к кассе с бутербродом и зажигалкой. После оплаты товаров он сорвал ювелирное украшение с ее шеи и скрылся. При этом мужчина забыл на прилавке свой телефон, по которому удалось установить его личность.

Злоумышленником оказался 33-летний гражданин сопредельного государства, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару. Его задержали и доставили в отдел полиции. Грабитель признался в краже и заявил, что ту цепочку якобы потерял. Однако полицейские выяснили, что он причастен еще к четырем аналогичным ограблениям. Во всех случаях ущерб составлял от 8 до 40 тысяч рублей. Похищенные украшения он продавал на рынках.

Ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности. Сейчас он находится под стражей, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).



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