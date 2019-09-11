В Адыгее мужчины похитили украшения на 20 млн рублей, разобрав стену ювелирного магазина

Адыгея

Распечатать

В Адыгее в сентябре задержали троих мужчин, которых подозревают в краже ювелирных изделий на 20 млн рублей в ноябре прошлого года

В ноябре 2018 года в полицию поступило сообщение о краже ювелирных изделий из магазина в Майкопе. Прибывшие на место сотрудники МВД установили, что ночью неизвестные за несколько часов разобрали кирпичную стену и проникли в подсобное помещение, откуда прошли в основной зал. Несмотря на сработавшую сигнализацию, злоумышленники похитили золотые украшения и скрылись до прибытия полиции.

По факту хищения ювелирных изделий возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). В сентябре этого года полицейские задержали троих жителей Майкопа в возрасте от 42 до 50 лет, когда они пытались продать очередную партию похищенных украшений. На момент задержания большую часть изделий мужчины уже сдали в ломбарды Адыгеи и соседних регионов. Ущерб превысил 20 млн рублей. 

Двоих подозреваемых заключили под стражу, еще одного — под домашний арест. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 26 января в ювелирный магазин ворвались двое мужчин в масках. У одного из них был пневматический пистолет. Нападавшие ударили охранника, разбили витрины и похитили около 140 золотых украшений. Ущерб составил 2,5 млн рублей. Подозреваемых задержали в июле.

Кражи Майкоп Полиция

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В парках Сочи высадят редкое фиалковое дерево
В центре Краснодара возле университета физкультуры частично ограничат движение
В Адыгее мужчины похитили украшения на 20 млн рублей, разобрав стену ювелирного магазина
Два краснодарца отправились в поход без снаряжения и застряли на горном хребте в Сочи
На Кубани задержали подполковника полиции за покровительство джипингу
В сочинском «Сириусе» будут учить студентов кибербезопасности

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале