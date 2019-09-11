В Адыгее мужчины похитили украшения на 20 млн рублей, разобрав стену ювелирного магазина

В Адыгее в сентябре задержали троих мужчин, которых подозревают в краже ювелирных изделий на 20 млн рублей в ноябре прошлого года

В ноябре 2018 года в полицию поступило сообщение о краже ювелирных изделий из магазина в Майкопе. Прибывшие на место сотрудники МВД установили, что ночью неизвестные за несколько часов разобрали кирпичную стену и проникли в подсобное помещение, откуда прошли в основной зал. Несмотря на сработавшую сигнализацию, злоумышленники похитили золотые украшения и скрылись до прибытия полиции.

По факту хищения ювелирных изделий возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). В сентябре этого года полицейские задержали троих жителей Майкопа в возрасте от 42 до 50 лет, когда они пытались продать очередную партию похищенных украшений. На момент задержания большую часть изделий мужчины уже сдали в ломбарды Адыгеи и соседних регионов. Ущерб превысил 20 млн рублей.

Двоих подозреваемых заключили под стражу, еще одного — под домашний арест. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.