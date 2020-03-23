В Сочи к маю собираются установить светомузыкальный фонтан со скульптурами

Гидротехническое сооружение с бронзовыми скульптурами должно появиться на бульваре Надежд. Площадь видимой поверхности чаши составит 355,3 кв. метра, диаметр — 21 метр. Наполняемость фонтана — более 168 кубометров воды, сообщили 23 марта в пресс-службе мэрии Сочи.

В администрации города добавила, что на месте уже проложили все коммуникации, в том числе ливневку. Закончить работы по сооружению хотят к маю 2020 года.

Напомним, в Геленджике на набережной возле бывшего Южного курортного зала в 2020 году решили построить сквер Искусств. В нем планируют расположить фонтан «Балерины».