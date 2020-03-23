Под Краснодаром образовалась 10-балльная пробка из-за перевернувшегося грузовика с зерном

На трассе под Краснодаром утром 23 марта перевернулся грузовик с зерном, из-за чего Восточный обход встал в 10-балльную пробку

Авария случилась около 7:00 возле поселка Лорис. Грузовик съехал в кювет и перевернулся, зерно из прицепа рассыпалось на дорогу. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская рассказала порталу Юга.ру, что в ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте инспекторы ГИБДД регулируют движение машин, специалисты поднимают грузовик.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:21, загруженность Восточного обхода по направлению к улице Мачуги составляет 10 баллов, что на 9 выше обычного. В пробке длиной 4,6 км водители могут потерять 1 час 2 минуты, что на 58 минут больше обычного.