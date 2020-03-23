Под Краснодаром образовалась 10-балльная пробка из-за перевернувшегося грузовика с зерном

Краснодарский край

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На трассе под Краснодаром утром 23 марта перевернулся грузовик с зерном, из-за чего Восточный обход встал в 10-балльную пробку

Авария случилась около 7:00 возле поселка Лорис. Грузовик съехал в кювет и перевернулся, зерно из прицепа рассыпалось на дорогу.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская рассказала порталу Юга.ру, что в ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте инспекторы ГИБДД регулируют движение машин, специалисты поднимают грузовик.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:21, загруженность Восточного обхода по направлению к улице Мачуги составляет 10 баллов, что на 9 выше обычного. В пробке длиной 4,6 км водители могут потерять 1 час 2 минуты, что на 58 минут больше обычного.

Как писали Юга.ру, 20 марта на въезде в Краснодар образовалась 10-балльная пробка. Машины стояли больше часа.

Автомобили ГИБДД ДТП Краснодар Пробки

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