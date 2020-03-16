Власти Краснодара предложили изымать частную землю под строительство школ

Краснодарский край

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Администрация Краснодара 16 марта сообщила об инициативе изменения Земельного кодекса РФ

О плане внесения изменений в ст. 49 Земельного кодекса РФ (Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд) рассказали 16 марта на городской планерке.

Что можно изымать сейчас? Согласно пункту 2, сейчас изымать участки у собственников можно для строительства систем электро-, газо-, теплоснабжения, строительства дорог, создания охраняемой природной территории. Также это делать можно в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Что предложила мэрия? 16 марта в мэрии предложили дополнить пункт формулировкой о том, что изымать землю можно также для «объектов социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации)».  В качестве примера территорий, которые требуются муниципалитету для строительства социальных объектов, в пресс-службе назвали участки на улице Петра Метальникова, Российской, Восточно-Кругликовской.

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«Документами территориального планирования участки под строительство социальных объектов в разных микрорайонах города определены и закреплены. Но сейчас их значительная часть — в частной собственности. При этом нередко получается так, что собственники и сами строить не хотят, и передавать землю городу не собираются. А полномочий, чтобы изъять эти участки, Земельный Кодекс муниципалитетам не дает», — пояснил Первышов.

Изъятие компенсируется? Глава краевого центра добавил, что в каждом случае при изъятии участков земли собственникам выплачивают компенсацию, которую рассчитывают на основе независимой оценки.

Проект изменения Земельного кодекса сначала обсудят в краснодарской гордуме, затем — направят в Законодательное Собрание края. Далее проект, если его поддержат, поступит на рассмотрение в Госдуму РФ, написали в официальном телеграм-канале мэрии. 

Евгений Первышов Законодательство Краснодар Школа

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