Власти Краснодара предложили изымать частную землю под строительство школ

О плане внесения изменений в ст. 49 Земельного кодекса РФ (Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд) рассказали 16 марта на городской планерке.



Что можно изымать сейчас? Согласно пункту 2, сейчас изымать участки у собственников можно для строительства систем электро-, газо-, теплоснабжения, строительства дорог, создания охраняемой природной территории. Также это делать можно в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Что предложила мэрия? 16 марта в мэрии предложили дополнить пункт формулировкой о том, что изымать землю можно также для «объектов социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации)». В качестве примера территорий, которые требуются муниципалитету для строительства социальных объектов, в пресс-службе назвали участки на улице Петра Метальникова, Российской, Восточно-Кругликовской.