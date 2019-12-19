Путину пожаловались на закрытие школы Щетинина на Кубани

На пресс-конференции президента Владимира Путина 19 декабря ему пожаловались на то, что чиновники пытаются уничтожить школу Щетинина в Геленджике

«В Краснодарском крае закрыта и практически готовится к ликвидации уникальная школа. Чиновники краснодарского министерства образования при поддержке минпросвещения России уничтожают эту школу. Они довели до могилы самого Михаила Петровича Щетинина, который 10 ноября этого года скончался, а теперь уничтожают сам лицей. Вопрос простой: не пора ли положить конец всем бесчинствам краснодарских чиновников?» — сказал Комков, отметив, что результаты журналистского расследования издания, в котором говорится о травле школы, переданы в следственные органы.

О положении школы имени Михаила Щетинина, которая является одной из лучших в стране по патриотическому воспитанию и стала ассоциированной школой ЮНЕСКО, президенту пожаловался главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков.

В материале «Президента» говорится , что министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила следующее: «Пока это хоть сколько-то в моей власти, лицей будет закрыт. И если даже суд решит сохранить лицензию, я сделаю все, чтобы доказать, что и лицей, и все вы, кто за него ратует — тоталитарная секта, и тогда вам мало не покажется. Так и передайте своим. Если еще кто-либо встанет на защиту лицея, я дам ход очерняющим лицей и его создателя документам, инициирую уголовные дела… Так и передайте своим».

Путин ответил, что впервые слышит об этом. Но пообещал, что обязательно поговорит о школе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Позже Кондратьев прокомментировал ситуацию. По его словам, деятельность школы-интерната приостановили из-за выявленных нарушений.

«По имеющейся у меня информации, при плановой проверке соблюдения лицензионных требований были выявлены нарушения. По решению суда деятельность школы приостановлена до устранения нарушений», — цитирует Кондратьева РИА «Новости».

Глава региона уточнил, что ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков имени М.П. Щетинина» в Геленджике не находится в ведении Краснодарского края — Его учредителем является Министерство просвещения РФ.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что взяла лицей под защиту и что из девяти выявленных нарушений осталось устранить всего три.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал, что практически все учащиеся — ребята из других регионов, в городе их сейчас нет. Учреждение не функционирует уже около двух месяцев. По его словам, городские власти со своей стороны оказали всю помощь, которую могли, чтобы учреждение могло устранить недочеты, передает ТАСС. Мэр уточнил, что среди нарушений — незаконно возведенные строения, которые «строились на привлеченные спонсорские средства; они находятся на муниципальной земле, но оформляются в федеральную собственность». Также отсутствует спортивная площадка, которая бы соответствовала российским требованиям для таких учреждений.

На сайте лицея сообщается, что школа создана в 1988 году «как эксперимент в системе среднего образования» на основе наработок Щетинина за время работы в НИИ средств и методов обучения АПН СССР. Суть эксперимента состояла в создании школьного агропромышленного комплекса, при этом сочеталась учеба в первой половине дня с трудом школьников во второй половине дня, также вводился ряд «педагогических новшеств».