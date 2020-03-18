В Адыгее мужчина по старому курсу поменял рубли на доллары, которые оказались сувенирными

Несколько дней назад 62-летний житель Майкопа сообщил в полицию о хищении денег. Он рассказал, что ему предложили поменять валюту по выгодному курсу и тот согласился. После этого ранее незнакомый ему мужчина передал 100 долларов и получил взамен почти 6 тыс. рублей. Позже пенсионер заметил, что купюра сувенирная.