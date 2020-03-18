В Адыгее мужчина по старому курсу поменял рубли на доллары, которые оказались сувенирными

Адыгея

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В Адыгее полиция в марте поймала жителя Майкопа, который обманул мужчину при обмене валюты

Несколько дней назад 62-летний житель Майкопа сообщил в полицию о хищении денег. Он рассказал, что ему предложили поменять валюту по выгодному курсу и тот согласился. После этого ранее незнакомый ему мужчина передал 100 долларов и получил взамен почти 6 тыс. рублей. Позже пенсионер заметил, что купюра сувенирная.

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Полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 32-летний майкопчанин. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгея.

Напомним, курс рубля 9 марта 2020 года начал резкое падение из-за падения мировых цен на нефть. При этом зампред комитета Совета Федерации заявила, что падение рубля не отменяет социальных обязательств.

Деньги Мошенничество Полиция

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