В Краснодаре женщина расплачивалась пятитысячными купюрами и забирала их назад вместе со сдачей

В Краснодаре женщину задержали за мошенничество

В полицию обратился продавец торговой точки в кинозале на улице Головатого. Сотрудники правоохранительных органов установили, что на кассе одна из клиенток расплатилась пятитысячной купюрой, отвлекла продавца разговорами и забрала деньги обратно. Кроме того, злоумышленница получила сдачу около 4 тыс. 700 рублей. Нехватку денег выявили при пересчете кассы в конце смены.

Через несколько дней в полицию поступило еще два сообщения с аналогичными преступлениями на улицах Красной и Клары Лучко. После изучения камер видеонаблюдения полицейские выявили причастность 29-летней жительницы Пятигорска, которую позже задержали.

Женщина призналась в преступлении и рассказала, что тратила деньги на личные нужды

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.