Зампред комитета Совета Федерации заявила, что падение рубля не отменяют социальных обязательств

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Елена Бибикова отметила выполнение обязательств перед обществом

В России будут проиндексированы социальные выплаты и пенсии.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отметила, что, несмотря на падение курса рубля, социальные обязательства перед российскими гражданами будут выполняться, сообщает РИА Новости. По ее мнению, россиянам не стоит бояться падения реальных доходов из-за ситуации с падением курса национальной валюты. Она также отметила, что эти социальные обязательства в скором времени будут закреплены в Конституции РФ.

Напомним, курс рубля 9 марта 2020 года начал резкое падение из-за падения мировых цен на нефть.

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