В Адыгее выявлен картельный сговор участников торгов на поставку питания в дома-интернаты

Адыгея

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Адыгейское УФАС России выявило нарушение антимонопольного законодательства в действиях двух индивидуальных предпринимателей — участников торгов на поставку питания в дома-интернаты республики

«В ходе расследования выявлено 28 аукционов, в которых с декабря 2014 года по декабрь 2017 года принимали участие данные предприниматели. При отсутствии других участников аукциона они заключали устное соглашение между собой и делали только по одному одинаковому ценовому предложению с целью признания его состоявшимся. Победителем аукциона становился участник, подавший предложение первым», — отметили в пресс-службе Адыгейского УФАС России.

Ведомство также установило, что заявки на участие в аукционах, а также ценовые предложения, поступившие от этих хозяйствующих субъектов, были поданы с одного IP-адреса.

«Комиссия УФАС признала индивидуальных предпринимателей нарушившими статью 11 ФЗ «О защите конкуренции». Индивидуальные предприниматели — участники картельного сговора были оштрафованы», — отметили в Адыгейском УФАС России.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее реализуют комплекс мероприятий, направленных на улучшение конкурентной среды, организацию и проведение торгов, предусмотренных антимонопольным законодательством, создание условий для ведения и развития предпринимательства, увеличения доли закупок и госзаказов у бизнеса.

Бизнес-сообщество ФАС
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