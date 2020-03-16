«Ростелеком» подключил к цифровой экосистеме первый жилой комплекс в Краснодаре

16 марта в Краснодаре первый жилой комплекс подключен к умной экосистеме «Ростелеком Ключ»

«Ростелеком Ключ» представляет собой единую платформу сервисов, которая включает умный домофон, комплексное видеонаблюдение и Wi-Fi во дворе. Теперь жители ЖК «Гарантия» на Восточно-Кругликовской смогут контролировать все происходящее на придомовой территории, дистанционно открывать/закрывать подъездные двери и пользоваться Wi-Fi во дворе. «Система удобна тем, что все сервисы буквально на ладони. У них единый интерфейс, они собраны в личном кабинете, куда легко и удобно заходить через мобильное приложение. Таким образом, всеми устройствами можно управлять через телефон, который всегда с собой. Это и экономит время, и придает уверенность, что даже в ваше отсутствие дома все в порядке», — подчеркнул директор краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Домофон транслирует изображение со встроенной камеры на смартфон или планшет владельца жилья и позволяет управлять входной дверью удаленно, за пределами дома и даже города. В случае прихода гостей, курьеров или других посетителей можно генерировать временные коды на 24 часа. Архив записей с камеры домофона доступен в личном кабинете, поэтому жильцы всегда смогут проверить, кто и в какое время заходил в подъезд. Дистанционный контроль за подъездами, детскими и спорт-площадками, автостоянкой ведет комплексное видеонаблюдение, которое через мобильное приложение позволяет смотреть трансляцию с камер из любой точки мира. Придомовой Wi-Fi обеспечивает бесшовное покрытие всей прилегающей к дому территории. Поэтому даже покидая квартиру, жильцы по-прежнему сохраняют доступ в интернет. «Ситуация на рынке недвижимости меняется: при покупке квартиры на первый план выходит не только расположение и планировка, но и комфорт и безопасность. Возможность удаленно контролировать все происходящее в доме и на прилегающей к нему территории, которую обеспечивает экосистема цифровых сервисов “Ростелеком Ключ”, превратила наш жилой комплекс в “дом будущего”», — отметила руководитель отдела партнерских продаж СК «Гарантия» Жанна Белянкина.

Как устроен интернет вещей: На примерах из «Черного зеркала»