Языковые школы Адыгеи и Шотландии договорились об экспорте образовательных услуг

Адыгея

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В Адыгею 5 февраля с ознакомительным визитом приехал директор школы-пансиона Loretto School в Эдинбурге доктор Грэм Хоули

Первый визит Грэма Хоули в республику организовал Международный образовательно-экзаменационный центр Адыгейского госуниверситета (АГУ) для налаживания культурно-образовательных связей. Об этом порталу Юга.ру сообщила директор центра Сусанна Макерова.

По ее словам, на встрече с ректором АГУ Даудом Мамием и директором Международного образовательно-экзаменационного центра на юге страны Александром Сусловым обсудили вопросы экспорта образовательных услуг. Хоули заявил о готовности организовать обучение школьников республики как по коммерческим программам, так и в рамках совместных гуманитарных проектов.

«Есть общие тенденции в горской культуре народов Шотландии и Кавказа, и мы планируем развивать это направление сотрудничества наравне с образовательными проектами», — рассказала Макерова.

Уже в свой следующий визит директор Loretto пообещал привезти в Адыгею ансамбль волынщиков, который действует под патронажем сэра Пола Маккартни. Обсуждается и возможность участия студентов АГУ в знаменитом Эдинбургском фестивале. Для Хоули также организовали экскурсию в республиканскую естественно-математическую школу и встречу со школьниками, где им рассказали о возможностях обучения в Шотландии.

Адыгейский государственный университет Майкоп Международное сотрудничество Международные отношения Школа Школьники

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