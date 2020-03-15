На Шаумянском перевале ввели реверсивное движение

Краснодарский край

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На Кубани в Туапсинском районе из-за ремонта дороги ввели реверсивное движения

Шаумянский перевал — альтернативный маршрут до Туапсе из Краснодара и Майкопа. Работы ведут на участках 100+300 км и 100+650 км. Там возводят два железобетонных моста. Длина одного составляет 33 метра, ширина — около 14 метров, протяженность другого — почти 46 метров, в ширину он должен достигнуть 13 метров.

Новые сооружения позволят расширить и разгрузить дорогу, сообщили 13 марта в пресс-службе Туапсинского района. Также на территории укрепляют две подпорные стены.

Для машин на участке ввели реверсивное движение, его регулирует светофор. Работы планируют завершить к сентябрю.

Напомним, в 2016 году губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев запретил ремонтировать дороги к морю летом. Спустя год Кондратьев пообещал «трясти» дорожников, которые не доделают трассы к морю до 15 июня. Несмотря на его угрозы уволить тех, кто не справится со сроками, дату завершения ремонта дорог перенесли на полмесяца.

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