На Кубани сгорел корпус птицефабрики «Лабинск»
В Лабинском районе 13 марта произошел крупный пожар на птицефабрике
Сообщение о возгорании на территории племенного птицеводческого завода «Лабинск» в поселке Прохладном поступило пожарным в 17:45. Выяснилось, что там загорелся ремонтируемый корпус птицефабрики.
К 18:25 пожар локализовали на площади 1200 кв. метров, в 18:41 — ликвидировали. В тушении были задействованы 50 человек и 15 единиц техники.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Находились ли в момент пожара в здании животные, не уточняется.
Как писали Юга.ру, 4 марта на рынке в центре Адлера произошел пожар, и в соцсетях появилась информация, в из-за ЧП погибли питомцы зоомагазина. Власти города гибель животных не подтвердили.