На Кубани сгорел корпус птицефабрики «Лабинск»

Краснодарский край

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В Лабинском районе 13 марта произошел крупный пожар на птицефабрике

Сообщение о возгорании на территории племенного птицеводческого завода «Лабинск» в поселке Прохладном поступило пожарным в 17:45. Выяснилось, что там загорелся ремонтируемый корпус птицефабрики.

К 18:25 пожар локализовали на площади 1200 кв. метров, в 18:41 — ликвидировали. В тушении были задействованы 50 человек и 15 единиц техники.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Находились ли в момент пожара в здании животные, не уточняется.

Как писали Юга.ру, 4 марта на рынке в центре Адлера произошел пожар, и в соцсетях появилась информация, в из-за ЧП погибли питомцы зоомагазина. Власти города гибель животных не подтвердили.

Лабинский район Пожары Сельское хозяйство

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