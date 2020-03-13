На Кубани сгорел корпус птицефабрики «Лабинск»

В Лабинском районе 13 марта произошел крупный пожар на птицефабрике

Сообщение о возгорании на территории племенного птицеводческого завода «Лабинск» в поселке Прохладном поступило пожарным в 17:45. Выяснилось, что там загорелся ремонтируемый корпус птицефабрики.

К 18:25 пожар локализовали на площади 1200 кв. метров, в 18:41 — ликвидировали. В тушении были задействованы 50 человек и 15 единиц техники.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Находились ли в момент пожара в здании животные, не уточняется.