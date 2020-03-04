В Сочи горит рынок на площади 600 кв. метров

Утром 4 марта начался пожар на рынке в центре Адлера

Сообщение о возгорании на улице Демократической поступило в 7:55. На место прибыли 45 пожарных и 13 единиц техники. Спасатели установили, что рынок горит на площади 500 кв. метров. К работе также подключили звенья газодымозащитников.

В 8:52 пламя локализовали на территории площадью 600 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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