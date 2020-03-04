В Сочи горит рынок на площади 600 кв. метров

Краснодарский край

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Утром 4 марта начался пожар на рынке в центре Адлера

Сообщение о возгорании на улице Демократической поступило в 7:55. На место прибыли 45 пожарных и 13 единиц техники. Спасатели установили, что рынок горит на площади 500 кв. метров. К работе также подключили звенья газодымозащитников.

В 8:52 пламя локализовали на территории площадью 600 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 25 февраля в Сочи сгорело трехэтажное здание пансионата в Лазаревском районе.

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В Адлере эффектное утро: чёрным пожарищем горит рынок. В 7:55 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России. В 8:03 пожарные подразделения прибыли к месту. Поданы пожарные стволы Дельта на тушения. Работают звенья газодымозащитников. Пожар локализован на площади 600 м². К тушению пожара привлечены 76 человек. #сочи #чпсочи #адлер #чпадлер #пожарадлер #горитрынок #typodar

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МЧС Пожары Сочи

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