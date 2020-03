В Сочи горит рынок на площади 600 кв. метров

View this post on Instagram

В Адлере эффектное утро: чёрным пожарищем горит рынок. В 7:55 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России. В 8:03 пожарные подразделения прибыли к месту. Поданы пожарные стволы Дельта на тушения. Работают звенья газодымозащитников. Пожар локализован на площади 600 м². К тушению пожара привлечены 76 человек. #сочи #чпсочи #адлер #чпадлер #пожарадлер #горитрынок #typodar