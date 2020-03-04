Власти Сочи не подтвердили гибель животных при пожаре на рынке

Краснодарский край

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В Сочи утром 4 марта произошел пожар на рынке «Кипарис». В соцсетях рассказали о том, что в происшествии погибли питомцы зоомагазина

Утром 4 марта на рынке в центре Адлера произошло возгорание, огонь распространился на площади 800 кв. метров. Пожар тушили 45 человек. По данным краевого МЧС, в 10:40 пламя полностью потушили.

В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру сообщили, что пожар произошел в нерабочее время. В администрации уточнили, какая продукция находилась на рынке.

«На ярмарке были расположены торговые павильоны с бытовой химией, лакокрасочными материалами и строительными инструментами», — рассказали в мэрии.

Также днем 4 марта под публикацией в инстаграме «ДТП и ЧП Сочи» появились комментарии о том, что во время происшествия в местном зоомагазине погибли животные. В пресс-службе мэрии эту информацию отрицают.

Животные Пожары Сочи

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