Экспресс-тесты на ВИЧ могут включить в минимальный ассортимент аптек
Депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев 13 марта предложил расширить продажи тестов на Вирус иммунодефицита человека в России и включить в перечень особо важных лекарств препараты для ВИЧ-терапии
Зубарев направил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарственных средств, который предусмотрен в аптеках, сообщил RT со ссылкой на документ.
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По словам депутата, доступность таких тестов поможет гражданам контролировать свое здоровье и выявлять ВИЧ на ранней стадии. Кроме того, Зубарев предложил обновить список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и дополнить его современными и качественными препаратами для терапии ВИЧ-инфекции.
Как писали Юга.ру, 11 февраля журналист Юрий Дудь опубликовал двухчасовой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» на своем YouTube-канале. Видео собрало более 16 млн просмотров и 1 млн лайков. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле тоже посмотрели фильм.
18 февраля «Медуза» выяснила, что число желающих сдать тест на ВИЧ в крупных российских городах выросло в несколько раз. А экспресс-тесты на ВИЧ в онлайн-аптеках раскупили в первые несколько часов после публикации фильма, сообщили «Ведомости».