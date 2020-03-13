Экспресс-тесты на ВИЧ могут включить в минимальный ассортимент аптек

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев 13 марта предложил расширить продажи тестов на Вирус иммунодефицита человека в России и включить в перечень особо важных лекарств препараты для ВИЧ-терапии

Зубарев направил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением внести экспресс-тесты на ВИЧ в минимальный ассортимент лекарственных средств, который предусмотрен в аптеках, сообщил RT со ссылкой на документ.

Читайте также:

По словам депутата, доступность таких тестов поможет гражданам контролировать свое здоровье и выявлять ВИЧ на ранней стадии. Кроме того, Зубарев предложил обновить список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и дополнить его современными и качественными препаратами для терапии ВИЧ-инфекции.

Как писали Юга.ру, 11 февраля журналист Юрий Дудь опубликовал двухчасовой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» на своем YouTube-канале. Видео собрало более 16 млн просмотров и 1 млн лайков. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле тоже посмотрели фильм.

Читайте также:

18 февраля «Медуза» выяснила, что число желающих сдать тест на ВИЧ в крупных российских городах выросло в несколько раз. А экспресс-тесты на ВИЧ в онлайн-аптеках раскупили в первые несколько часов после публикации фильма, сообщили «Ведомости».

ВИЧ Госдума РФ Законопроекты Здравоохранение

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На концерте в Краснодаре Lindemann показали порно с цензурой
«Система беззакония и беспредела». Суд снова продлил арест редактору дагестанского «Черновика»
На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам до -6 °С
В Краснодаре завели уголовное дело на замначальника «Главрыбвода» за взятку
Роспотребнадзор рассказал подробности о заболевшем коронавирусом жителе Кубани
Кавказская выдра попала в фотоловушку в Сочи

Лента новостей

Новый способ обхода цензуры

В Minecraft создали хранилище публикаций, запрещенных правительством

Статьи

Кто такой Руслан Байсаров

30 фактов о предпринимателе, его карьере, бизнесе и увлечениях

В выходные дни на Кубани пойдет дождь со снегом

Реклама на портале