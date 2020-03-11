В Сочи из-за короновируса отменили три концерта европейских музыкантов
Из-за угрозы распространения коронавируса в Сочи отмели три запланированных на март концерта европейских музыкантов в парке науки и искусства «Сириус»
На курорте не выступит австрийский квартет маримб Wave Quartet, концерт которого должен был состояться 14 марта, также отменены выступления духового оркестра Phil Blech, намеченные на 26 и 27 марта.
В пресс-службе фонда «Талант и успех» прокомментировали, что это вынужденная мера в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в рядах стран Европы.
«Зрителям будут возвращены деньги за билеты, в порядке, предусмотренном тем билетным оператором, где они приобретались», — уточнил представитель пресс-службы.
О новых датах проведения отмененных концертов будет сообщено дополнительно.
Как писали Юга.ру, в феврале из-за угрозы коронавируса отменили Российский инвестфорум, который должен был пройти в «Сириусе». Там ожидалось не менее 8 тыс. участников, в том числе из других стран.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Сейчас случаи заболевания зафиксированы в 114 странах. Количество заразившихся по всему миру превысило 121 тыс. человек, умерло более 4 тыс. человек.
В России официально зарегистрированное число случаев заражения вирусом достигло 28 человек (25 у граждан России, два у граждан Китая и один у гражданина Италии).
На Кубани с подозрением на коронавирус находятся 70 человек.