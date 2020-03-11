В Сочи из-за короновируса отменили три концерта европейских музыкантов

Из-за угрозы распространения коронавируса в Сочи отмели три запланированных на март концерта европейских музыкантов в парке науки и искусства «Сириус»

На курорте не выступит австрийский квартет маримб Wave Quartet, концерт которого должен был состояться 14 марта, также отменены выступления духового оркестра Phil Blech, намеченные на 26 и 27 марта.

В пресс-службе фонда «Талант и успех» прокомментировали, что это вынужденная мера в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в рядах стран Европы.

«Зрителям будут возвращены деньги за билеты, в порядке, предусмотренном тем билетным оператором, где они приобретались», — уточнил представитель пресс-службы.

О новых датах проведения отмененных концертов будет сообщено дополнительно.