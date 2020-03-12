Краснодарский край поможет московским пандам не остаться без бамбука из-за коронавируса

Директор Московского зоопарка 12 марта сообщила, что при перебоях поставок бамбука из Китая пандам будут привозить его из Адлера

О коронавирусной инфекции стало известно в декабре 2019 года. Первая вспышка произошла в китайском городе Ухань. По состоянию на 12 марта коронавирусом заразилось более 120 тыс. человек из 114 стран. Более 4 тыс. заболевших скончались, около 67 тыс. человек выздоровели. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.

По словам директора Светланы Акуловой, из-за коронавируса прервалась отлаженная схема поставки бамбука в зоопарк из Китая.

«Меню больших панд состоит из пяти видов бамбука, которые каждую пятницу доставляются из провинции Сычуань. Две недели назад у нас были сложности с доставкой — мы не получили плановую поставку бамбука из Китая. В этой ситуации нас спас резервный запас, которого хватило на пять дней», — рассказала она РИА «Новости».

Акулова сообщила, что во избежание таких ситуаций, были проработаны альтернативные каналы поставок — из Краснодарского края и Нидерланд. Поставка из Адлера пришла на прошлой неделе, а бамбук из Нидерланд ожидают в ближайшее время, написал телеканал «360».

«Партии из Китая также не отменены. От них мы ждем получение бамбука в пятницу. В данный момент на границе Чэнду создан специальный канал для беспрепятственного прохода партий бамбука в Россию», — добавила Акулова.

Директор московского зоопарка заключила, что, если заграничный бамбук станет для панд недоступным, «мы можем подстраховаться получением бамбука из Адлера».