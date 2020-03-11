На Кубани отменили авиарейсы в Турцию и Израиль из-за угрозы коронавируса
18 авиарейсов из аэропортов Краснодара и Сочи отменены из-за угрозы распространения коронавируса
Речь идет о рейсах, который связывают города региона с Тель-Авивом и Стамбулом.
Так, в Международном аэропорту Сочи отменены три рейса «Уральских авиалиний» в Тель-Авив, запланированных на 19, 22 и 26 марта. Также в период с 15 по 30 марта отменены девять рейсов авиакомпании Israir, которые выполняются по этому направлению по воскресеньям, понедельникам, четвергам и пятницам. Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Стамбул, назначенные на 18, 20, 21 и 25 марта.
В Международном аэропорту Краснодара отменили два авиарейса «Уральских авиалиний» в Тель-Авив, запланированные на 29 марта и 5 апреля, передает «Кубань 24» со ссылкой на компанию «Базэл Аэро».
В пресс-службе «Уральских авиалиний» уточнили, что рейсы авиакомпании были отменены в связи с распространением коронавируса и введением правительством Израиля обязательного двухнедельного карантина граждан, которые влетают в страну.
Пассажиры, которые купили билеты на эти рейсы, могут вернуть деньги или переоформить их на другую дату.
Как писали Юга.ру, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Сейчас случаи заболевания зафиксированы в 114 странах. Количество заразившихся по всему миру превысило 121 тыс. человек, умерло более 4 тыс. человек.
В России официально зарегистрированное число случаев заражения вирусом достигло 28 человек (25 у граждан России, два у граждан Китая и один у гражданина Италии).
На Кубани с подозрением на коронавирус находятся 70 человек.