На Кубани отменили авиарейсы в Турцию и Израиль из-за угрозы коронавируса

Речь идет о рейсах, который связывают города региона с Тель-Авивом и Стамбулом.

Так, в Международном аэропорту Сочи отменены три рейса «Уральских авиалиний» в Тель-Авив, запланированных на 19, 22 и 26 марта. Также в период с 15 по 30 марта отменены девять рейсов авиакомпании Israir, которые выполняются по этому направлению по воскресеньям, понедельникам, четвергам и пятницам. Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Стамбул, назначенные на 18, 20, 21 и 25 марта.

В Международном аэропорту Краснодара отменили два авиарейса «Уральских авиалиний» в Тель-Авив, запланированные на 29 марта и 5 апреля, передает «Кубань 24» со ссылкой на компанию «Базэл Аэро».

В пресс-службе «Уральских авиалиний» уточнили, что рейсы авиакомпании были отменены в связи с распространением коронавируса и введением правительством Израиля обязательного двухнедельного карантина граждан, которые влетают в страну.

Пассажиры, которые купили билеты на эти рейсы, могут вернуть деньги или переоформить их на другую дату.