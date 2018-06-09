В Краснодаре «вафельную» разметку нанесут еще на восьми перекрестках

В Краснодаре в июне нанесут «вафельную» разметку еще на нескольких перекрестках

Помимо разметки на перекрестках установят дорожные знаки «Стоп-линия» и «Фотовидеофиксация». «Для того, чтобы водители не смогли останавливаться на перекрестках и создавать препятствия другим автомобилям, в организацию дорожного движения внесут изменения», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. «Вафельная» разметка появится по адресам: улицы Красная и Северная,

улицы Красная и Гаврилова,

улицы Красная и Одесская,

улицы Красная, Кузнечная и Калинина,

улицы Северная и Садовая,

улицы Северная и Леваневского,

улицы Уральская и Симферопольская,

улица Старокубанской и переулок Кирпичный. Водителей просят быть внимательными, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.