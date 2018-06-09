В Краснодаре «вафельную» разметку нанесут еще на восьми перекрестках

Краснодарский край

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В Краснодаре в июне нанесут «вафельную» разметку еще на нескольких перекрестках

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Помимо разметки на перекрестках установят дорожные знаки «Стоп-линия» и «Фотовидеофиксация».

«Для того, чтобы водители не смогли останавливаться на перекрестках и создавать препятствия другим автомобилям, в организацию дорожного движения внесут изменения», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

«Вафельная» разметка появится по адресам:

  • улицы Красная и Северная,
  • улицы Красная и Гаврилова,
  • улицы Красная и Одесская,
  • улицы Красная, Кузнечная и Калинина,
  • улицы Северная и Садовая,
  • улицы Северная и Леваневского,
  • улицы Уральская и Симферопольская,
  • улица Старокубанской и переулок Кирпичный.

Водителей просят быть внимательными, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре первую «вафельную» разметку сделали на пересечении улиц Северной и Коммунаров.

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