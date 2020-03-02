Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания попал в больницу в Сочи

Абхазия, Краснодарский край

Распечатать

В больницу Сочи 2 марта доставили кандидата в президенты Абхазии оппозиционера Аслана Бжанию

Политику поставили предварительный диагноз — «пищевое отравление». На сайте правительства Абхазии сообщается, что министру здравоохранения и социального обеспечения Тамазу Цахнакии поручили «связаться с российскими коллегами и содействовать оперативному оказанию необходимой медицинской помощи».

Бжания был доставлен в горбольницу № 8 в поселке Красная Поляна. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в медицинском учреждении. По данным источника, решается вопрос о возможной транспортировке политика в Краснодар.

Как писали Юга.ру, оппозиционер Аслан Бжания собирается баллотироваться в президенты Абхазии. Он заявлял, что во время прошлых выборов его отравили.

Голосование на выборах президента Абхазии пройдет 22 марта.

Здравоохранение Красная Поляна Медицина Отравления Президент Абхазии Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Совет атаманов России запретил целовать иконы из-за короновируса. Долуда назвал это чушью
Мэрия Сочи объяснила, почему на пляже «Ривьера» поставили забор
Стартовала продажа билетов на рельсобус, который свяжет Керчь и Анапу
В Краснодаре мужчина выпал из окна многоэтажки
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания попал в больницу в Сочи
Дело Константина Котова, которого осудили на 4 года за участие в акциях протеста, отправили на пересмотр

Лента новостей

Реклама на портале