Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания попал в больницу в Сочи

Политику поставили предварительный диагноз — «пищевое отравление». На сайте правительства Абхазии сообщается, что министру здравоохранения и социального обеспечения Тамазу Цахнакии поручили «связаться с российскими коллегами и содействовать оперативному оказанию необходимой медицинской помощи».

Бжания был доставлен в горбольницу № 8 в поселке Красная Поляна. Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в медицинском учреждении. По данным источника, решается вопрос о возможной транспортировке политика в Краснодар.

Как писали Юга.ру, оппозиционер Аслан Бжания собирается баллотироваться в президенты Абхазии. Он заявлял, что во время прошлых выборов его отравили.

Голосование на выборах президента Абхазии пройдет 22 марта.