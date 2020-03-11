Дерипаска отсудил у властей Кубани землю в Усть-Лабинском районе

В марте 2019 года департамент имущественных отношений Краснодарского края отказался предоставлять Олегу Дерипаске право на земельный участок. Согласно материалам картотеки судебного производства, речь идет о территории площадью 2,2 тыс. кв. метров в селе Суворовском Усть-Лабинского района. В июне 2019 года бизнесмен подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к департаменту имущественных отношений, а также к администрации Усть-Лабинского района. Дерипаска хотел добиться того, чтобы отказ признали незаконным.

В итоге в марте 2020 года краевой арбитражный суд встал на сторону предпринимателя как главы крестьянско-фермерского хозяйства и признал за ним право на землю. Также в пользу бизнесмена взыскали судебные пошлины и 50 тыс. рублей расходов на проведение судебной экспертизы, сообщил 10 марта ТАСС.

В 2018 году на портале Юга.ру к годовщине Олега Дерипаски вышел материал с 50 фактами о нем. Среди прочего уточнялось, что бизнесмен владеет агрохолдингом «Кубань».