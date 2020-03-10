В Сочи спортсменка из Петербурга получила серьезные травмы во время катания на лыжах
В горах Красной Поляны 8 марта женщина упала и травмировалась во время спуска на лыжах
Во время спуска на склоне горного курорта 36-летняя женщина упала и серьезно травмировала позвоночник и другие части тела. Информацию о несчастном случае порталу Юга.ру подтвердили в горной спасательной службе. Сообщается, что пострадавшая работала тренером по кросскарту и является профессиональной фельтовальщицей.
Безопасность на зимнем курорте:
9 марта туристку экстренно доставили авиацией из Сочи в Санкт-Петербург, в реанимационное отделение НИИ скорой помощи. Состояние пациентки остается тяжелым, пишет 10 марта издание «Невские новости».
Как писали Юга.ру, в январе в Красной Поляне после шутки лыжника сноубордист сломал ключицу.
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