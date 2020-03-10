В Сочи спортсменка из Петербурга получила серьезные травмы во время катания на лыжах

Во время спуска на склоне горного курорта 36-летняя женщина упала и серьезно травмировала позвоночник и другие части тела. Информацию о несчастном случае порталу Юга.ру подтвердили в горной спасательной службе. Сообщается, что пострадавшая работала тренером по кросскарту и является профессиональной фельтовальщицей.

В горах Красной Поляны 8 марта женщина упала и травмировалась во время спуска на лыжах

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