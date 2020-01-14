«Скрылся с довольным лицом». В Сочи после шутки лыжника сноубордист сломал ключицу

Краснодарский край

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В горах Красной Поляны в январе лыжника лишили ски-пасса после того, как парень, который катался на сноуборде, получил травму из-за его шутки

Инцидент произошел на курорте «Роза Хутор» и попал на видео, которое опубликовали в паблике «Типичный Краснодар». На записи видно, как на склоне парень на лыжах сбивает с ног сноубордиста, выхватив у него из рук камеру. В результате сноубордист получил перелом ключицы.

Очевидцы написали в соцсетях, что лыжник скрылся с довольным лицом. Перед этим он извинился и объяснил свой поступок: «Видео будет крутое. Я так иногда делаю, чтобы покрепче держали».

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» порталу Юга.ру сообщили, что это случилось 13 января. Один из лыжников, проезжая на высокой скорости по трассе, вырвал монопод с экш-камерой из рук сноубордиста, который вел видеосъемку. Парень упал и травмировался. Он обратился с заявлением в полицию, сейчас ведется доследственная проверка.

Службы «Роза Хутор» помогли установить личность райдера, который нарушил правила поведения на горнолыжных трассах, установленные курортом. Нарушителю ограничили доступ на курорт, его сезонный ски-пасс заблокировали. 

Как писали Юга.ру, в конце декабря 2019 года в горах Сочи на хребте Аибга мужчина попал под лавину и выжил.

Безопасность Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Происшествия Роза Хутор Сноубординг Сочи

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