Коронавирус предложили лечить переливанием крови

Решением проблемы специалисты называют переливание плазмы от выздоравливающих людей больным пациентам. Такой способ лечения уже доказал свою эффективность, сообщает китайское издание Xinhua. Врачи уже обращают внимание выздоравливающих на то, что они своей плазмой могут помочь инфицированным коллегам по несчастью заразиться коронавирусом .

Главный врач больницы города Ухань заявил, что в плазме пациентов, перенесших болезнь, были найдены антитела, способные препятствовать развитию вируса у больных. По предварительным данным, вылечить таким образом получилось около десятка зараженных. Всего, с начала распространения вируса в Китае было инфицировано примерно 64 тысячи человек. Около 1,5 тысячи умерли, а вылечить удалось пока около семи тысяч человек.

В пятницу был зафиксирован первый больной коронавирусом на территории Африки. Заразился житель Египта, сообщает ТАСС.