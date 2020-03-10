Уголовное дело против главы Ленинградского района передали в суд

Краснодарский край

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Дело главы Ленинградского района, обвиняемого в превышении должностных полномочий, в марте передали в суд

Установлено, что в марте 2017 года глава администрации района Владимир Гукалов выдал своей теще разрешение на строительство дома на арендованном земельном участке в границах защитной зоны объектов культурного наследия, а именно «Банк 1908 года» и «Школа казачья для мальчиков» 1907 года, которые являются памятниками истории и культуры.

Выдачу всех разрешений на строительство нужно согласовывать с региональным органом охраны культурного наследия. В результате на участке незаконно построили дом.

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В феврале 2019 года против Гукалова завели уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Оперативным сопровождением по нему занимались сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 9 марта заявили, что материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Напомним, Гукалов возглавил Ленинградский район в марте 2013 года, заняв место Сергея Гаркуши, который перешел на должность министра сельского хозяйства Кубани, а после ухода Александра Ткачева с поста губернатора в 2015 году возглавил ВНИИ риса. Гукалова отстранили от должности после возбуждения уголовного дела — в феврале 2019 года.

Ленинградский район Превышение полномочий Следственный комитет Суд ФСБ

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