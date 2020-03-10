Уголовное дело против главы Ленинградского района передали в суд

Установлено, что в марте 2017 года глава администрации района Владимир Гукалов выдал своей теще разрешение на строительство дома на арендованном земельном участке в границах защитной зоны объектов культурного наследия, а именно «Банк 1908 года» и «Школа казачья для мальчиков» 1907 года, которые являются памятниками истории и культуры.

Выдачу всех разрешений на строительство нужно согласовывать с региональным органом охраны культурного наследия. В результате на участке незаконно построили дом.