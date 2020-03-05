В России собрались изменить систему оплаты декретных и отпусков

В правительстве РФ 5 марта сообщили о том, что в стране проведут кардинальную реформу системы оплаты больничных листов, декретных и отпусков

Минтруд России разрабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ об обязательном социальном страховании». Его внесут на рассмотрение в Госдуму в декабре 2020 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Согласно документу, все компенсации, положенные россиянам (больничные листы, пособия по беременности и родам, отпуск больше 28 дней в году), будут выплачивать не работодатели, а Фонд социального страхования. В правительстве объяснили, что это должно повысить уровень и качество обслуживания граждан, а также обеспечить гарантированное получение выплат и правильность их начисления.

«Это будет более надежная модель в силу того, что не у всех работодателей всегда четко соблюдается дисциплина исполнения обязанностей по заработной плате и по выплате различных пособий. Учитывая, что фонд работает устойчиво и репутация у него серьезная, а также хорошо отлажена работа юридических служб, я думаю, это предложение заслуживает внимания», — прокомментировал законопроект корреспонденту RT первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.