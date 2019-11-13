В России максимальная сумма декретных выплат вырастет до 322 тыс. рублей

В России с 1 января 2020 года увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска

В 2019 году максимальный размер декретных выплат составлял 310 тыс. рублей. В следующем году он составит 322 тыс. 190 рублей, написал 13 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

Также в 2020 году увеличится максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — почти до 28 тыс. рублей (в 2019 году сумма не превышала 26 тыс. рублей).