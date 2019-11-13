В России максимальная сумма декретных выплат вырастет до 322 тыс. рублей
В России с 1 января 2020 года увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска
В 2019 году максимальный размер декретных выплат составлял 310 тыс. рублей. В следующем году он составит 322 тыс. 190 рублей, написал 13 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Также в 2020 году увеличится максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — почти до 28 тыс. рублей (в 2019 году сумма не превышала 26 тыс. рублей).
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В Фонде социального страхования пояснили, что увеличить максимальный размер пособий получилось благодаря тому, что предельная база для начисления страховых взносов в фонд за 2019 год увеличилась до 865 тыс. рублей. В 2018 году она составляла 815 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, в России в 2020 году выделят 75 млрд рублей на пособия за детей до трех лет.
Сумма выросла благодаря постановлению Правительства РФ «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2019 года» от 28.11.2018. Страховая база была проиндексирована в 1,061 раза.
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