Прокуратура Дагестана проверяет Фонд социального страхования после многочисленных жалоб инвалидов

В Дагестане по поручению прокурора проверяют республиканское отделение Фонда соцстрахования России

Недавно назначенный прокурором Республики Дагестан Денис Попов поручил проверить фактическое соблюдение социальных прав инвалидов. Как сообщает пресс-служба ведомства, решение о проверках было принято после многочисленных обращений маломобильных инвалидов и их представителей.

Чтобы получить максимально точную информацию об имеющихся проблемах, прокуроры выезжают на дом к инвалидам. Как сообщает сайт ведомства, уже опрошено около 3,5 тысяч человек, и большинство из них рассказали о том, что их недостаточно обеспечивают техническими средствами реабилитации. Это и повлияло на проведение соответствующей проверки.