Мэрия Сочи объяснила, почему на пляже «Ривьера» поставили забор

Краснодарский край

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В администрации Сочи 2 марта прокомментировали сообщения о возможной застройке берега Черного моря на территории курорта

В Сочи на пляже «Ривьера», где сейчас ведется реконструкция, поставили забор. Местные жители начали высказывать опасения о том, что у исторического места вместо прогулочной зоны построят очередной отель.

В пресс-службе мэрии Сочи 2 марта порталу Юга.ру объяснили, что реконструкция идет по плану и никакие изменения в дорожную карту не вносились.

«Работы уже начались. Соответственно, появился и забор, ограждающий зону проведения работ в соответствии с требованиями правил безопасности», — объяснил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в ближайшие дни забор будет обклеен фотографиями проекта.

Как писали Юга.ру, ширина обновленной набережной составит 10-25 метров. К ней будет вести лестница с клумбами, лавочками и пандусом. Пляжи «Ривьера» и «Маяк» соединит мост протяженностью 50 метров. Реконструкцию планируют завершить в 2021 году.

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Место у пляжа Ривьера в Сочи, очищенное от ларьков и едален, теперь огорожено забором. Наверное, будут благоустраивать, но никакой информации о ведущихся работах на заборе нет, поэтому теснящиеся в проходе сочинцы задаются вопросами и предполагают нехорошее. Особенно людей беспокоит судьба деревьев за забором, как бы не снесли вслед за ларьками, под видом благоустройства. Забор появился и на набережной со стороны реки Сочи, причем его периметр точь в точь совпадает с планами строительства здесь двух корпусов апарт-отеля. Экскаватор на площадке уже есть, а паспорта стройки нет. Понятное дело, для того, чтобы открыть сплошной проход вдоль моря, надо для начала все основательно перегородить. Телеграм-канал Сочи сейчас

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