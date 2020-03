Мэрия Сочи объяснила, почему на пляже «Ривьера» поставили забор

View this post on Instagram

Место у пляжа Ривьера в Сочи, очищенное от ларьков и едален, теперь огорожено забором. Наверное, будут благоустраивать, но никакой информации о ведущихся работах на заборе нет, поэтому теснящиеся в проходе сочинцы задаются вопросами и предполагают нехорошее. Особенно людей беспокоит судьба деревьев за забором, как бы не снесли вслед за ларьками, под видом благоустройства. Забор появился и на набережной со стороны реки Сочи, причем его периметр точь в точь совпадает с планами строительства здесь двух корпусов апарт-отеля. Экскаватор на площадке уже есть, а паспорта стройки нет. Понятное дело, для того, чтобы открыть сплошной проход вдоль моря, надо для начала все основательно перегородить.