В Сочи реконструкцию набережной «Ривьера» хотят завершить к 2021 году

Краснодарский край

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Власти Сочи 17 февраля рассказали о реконструкции исторической набережной пляжа «Ривьера»

Об этом сообщил журналистам глава Сочи Алексей Копайгородский на пресс-подходе 17 февраля. Он уточнил, что к 1 июня 2020 года специалисты обновят набережную и первый городской пляж, затем начнется строительство моста.

«И так дальше пойдем по всему городу. К 1 июня 2021 года уже будет мост готов и прогулочная зона, как раз у нас задача стоит, чтобы горожане и туристы от парка "Ривьера" пешком могли пройти до места, где располагается цирк», — отметил мэр.

Ширина обновленной набережной составит 10-25 метров. К ней будет вести лестница с клумбами, лавочками и пандусом. Подробности проекта строительства моста, который соединит пляжи «Ривьера» и «Маяк», раскрыл первый вице-мэр курорта Денис Юрковский. Он обратил внимание, что протяженность моста составит 50 метров.

Как писали Юга.ру, пешеходный мост через реку Сочи у парка «Ривьера» начнут строить осенью 2020 года. При создании единой прогулочной зоны между пляжами «Ривьера» и «Маяк» планируется сохранить историческую красоту места, но сделать современное обрамление.

Благоустройство Парки Пляжи Сочи

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