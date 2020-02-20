В Сочи представили концепцию благоустройства набережной

На Лазаревской набережной в Сочи к маю 2021 года планируют установить 250 объектов благоустройства

Презентация прошла 20 февраля на заседании общественного совета при главе города. Согласно проекту, на набережной должны появиться уличные арт-объекты, велодорожки, современные модульные скамейки, дополнительные двухуровневые светильники. Также здесь создадут небольшую зеленую зону.

Кроме того, реконструкция в поселке планируется на пляже «Гренада». Здесь собираются разместить навесы от солнца и аэрарии. Для расширения пешеходной зоны на территории хотят демонтировать часть причала и увеличить прогулочную площадь до 3 км.

Глава Сочи Алексей Копайгородский пояснил, что сейчас мэрия разрабатывает и альтернативный план благоустройства набережной. Работы по выбранному проекту планируют завершить к маю 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации.