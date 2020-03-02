В Сочи на поиски пропавших в море подростков собираются направить водолазов

В Сочи шестые сутки ищут двух школьников, которых в конце февраля унесло в море

Напомним, вечером 25 февраля в поселке Лазаревском два 14-летних школьника переходили реку Псезуапсе, которая граничит с Черным морем, подростков утянуло волной. Спасатели занялись поисками детей, однако из-за плохой погоды работы в акватории постоянно приостанавливали. Очевидица случившегося рассказала порталу Юга.ру подробности трагедии.

2 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что поиски мальчиков продолжаются, к ним привлекли авиацию.

«Кроме того, если погода позволит, запланировано применение водолазных групп», — рассказали в ведомстве.

Всего с начала поисковых работ было обследовано 611 км береговой линии. Кроме того, авиация изучила около 845 кв. км акватории Черного моря, плавсредства — еще 272 кв. км.

Как ранее рассказывали Юга.ру, в Крыму в начале февраля волной в море смыло троих человек. Они погибли.