В Адыгее установили все 60 ветробашен для запуска ветропарка

В Адыгее в декабре смонтировали все 60 ветроустановок для запуска первого в стране ветропарка мощностью 150 МВт

Запуск Адыгейской ветроэлектростанции запланирован на начало 2020 года. Сейчас на каждой башне высотой с 33-этажный дом ведутся пуско-наладочные работы, для этого пригласили ведущих специалистов страны, сообщили в пресс-службе АО «НоваВинд», дивизиона Росатома.

При монтаже башен использовали сложную технологию, которая впервые применяется в России.

«Завершить пуско-наладочные работы планируется в этом году. Когда башни будут запущены, скорость вращения их лопастей составит 10-15 оборотов в минуту», — отметили в пресс-службе «НоваВинд».

Электроэнергия Адыгейской ветроэлекростанции будет поступать на 60 трансформаторных подстанций, каждая из которых установлена рядом с башнями. Затем энергия будет уходить по подземным кабельным линиям на подстанцию 220 кВ, которая находится на территории ВЭС.

Плановая среднегодовая выработка ветроэлектростанции — 354 млн кВт/ч в год. В правительстве Адыгеи сообщили, что ввод в эксплуатацию ветропарка снизит энергетическую зависимость региона от перетоков из энергосистем Ростовской области и Краснодарского края, а также повысит уровень собственной генерации до 30-35%.