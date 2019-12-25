В Адыгее запустили первые ветроустановки

На ветроэлектростанции Росатома в Адыгее завершили первый этап физического ввода в строй ветроустановок. Запущены первые 13 из 60 ВЭУ мощностью 32,5 МВт

Адыгейская ВЭС общей мощностью 150 МВт подтвердила готовность к выдаче электроэнергии и работоспособность выбранной Росатомом технологии и готовность всех систем ВЭУ к эксплуатации, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ветроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» АО «НоваВинд», под управлением которой реализуется проект.

«Успешное проведение первого этапа — значимая веха в реализации концепции "зеленого квадрата" — развития Росатомом проектов низкоуглероднойэнергетики. Новая ветроэлектростанция использует целый ряд инновационных технологий, и впервые они вводятся в крупносерийную эксплуатацию именно в России», — отметил генеральный директор «НоваВинд» Александр Корчагин.

Он отметил, что строительство Адыгейской ВЭС позволило Росатому получить абсолютно новые компетенции по всему спектру реализации проектов в ветроэнергетике и создать необходимый задел для развития в новом перспективном сегменте низкоуглеродной энергетики.

«Впереди предстоит большая работа по получению разрешений на постоянную эксплуатацию и выводу объекта на оптовый рынок электроэнергии. Мероприятия второго и третьего этапов запланированы на январь 2020 года», — добавил Корчагин.