В Адыгее запустили первые ветроустановки
На ветроэлектростанции Росатома в Адыгее завершили первый этап физического ввода в строй ветроустановок. Запущены первые 13 из 60 ВЭУ мощностью 32,5 МВт
Адыгейская ВЭС общей мощностью 150 МВт подтвердила готовность к выдаче электроэнергии и работоспособность выбранной Росатомом технологии и готовность всех систем ВЭУ к эксплуатации, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ветроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» АО «НоваВинд», под управлением которой реализуется проект.
«Успешное проведение первого этапа — значимая веха в реализации концепции "зеленого квадрата" — развития Росатомом проектов низкоуглероднойэнергетики. Новая ветроэлектростанция использует целый ряд инновационных технологий, и впервые они вводятся в крупносерийную эксплуатацию именно в России», — отметил генеральный директор «НоваВинд» Александр Корчагин.
Он отметил, что строительство Адыгейской ВЭС позволило Росатому получить абсолютно новые компетенции по всему спектру реализации проектов в ветроэнергетике и создать необходимый задел для развития в новом перспективном сегменте низкоуглеродной энергетики.
«Впереди предстоит большая работа по получению разрешений на постоянную эксплуатацию и выводу объекта на оптовый рынок электроэнергии. Мероприятия второго и третьего этапов запланированы на январь 2020 года», — добавил Корчагин.
Как сообщали Юга.ру, строительство ветропарка в Адыгее началось в сентябре 2018 года, в декабре там заложили фундамент. Планируется, что после запуска ветропарка энергодефицитность Адыгеи сократится на 20%.
Опыт строительства ветропарка такой мощности будет использован в дальнейшем при развитии ветроэнергетики страны. В частности, планируется, что следующую ветроэлектростанцию на 210 МВт построят в Ставропольском крае, также в планах — Ростовская область.
Всего до 2023 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.
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