«Локомотив-Кубань» прервал восьмиматчевую победную серию

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 29 февраля на выезде проиграл «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ

Поединок, который был первым после перерыва на матчи сборных, завершился со счетом 96:93 (19:24, 30:18, 29:29, 18:22). Таким образом новгородцы остановили победную серию красно-зеленых в лиге ВТБ, которая достигла восьми матчей.

В составе «железнодорожников» лидером встречи стал Алан Уильямс, который набрал 19 очков и сделал 11 подборов. Еще 18 очков заработал Джонни О’Брайант, 16 очков у Миндаугаса Кузминскаса. У хозяев лидером стал Антон Астапкович, на счету которого 18 очков.

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После этой победы «Нижний Новгород» вернулся в зону плей-офф, поднявшись на седьмую строчку турнира, а команда Евгения Пашутина осталась на третьем месте. 

Следующий матч «Локомотив» проведет 9 марта в краснодарском «Баскет-холле», соперником станет московский ЦСКА. Купить билеты на игру можно на сайте «Локо».

Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань»

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