«Локомотив-Кубань» прервал восьмиматчевую победную серию

Поединок, который был первым после перерыва на матчи сборных, завершился со счетом 96:93 (19:24, 30:18, 29:29, 18:22). Таким образом новгородцы остановили победную серию красно-зеленых в лиге ВТБ, которая достигла восьми матчей.

В составе «железнодорожников» лидером встречи стал Алан Уильямс, который набрал 19 очков и сделал 11 подборов. Еще 18 очков заработал Джонни О’Брайант, 16 очков у Миндаугаса Кузминскаса. У хозяев лидером стал Антон Астапкович, на счету которого 18 очков.