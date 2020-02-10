«Локомотив-Кубань» одолел «Зенит» и продлил победную серию до восьми матчей
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 10 февраля встретился с «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Матч завершился со счетом 78:70 (18:24, 18:19, 21:8, 21:19).
В составе красно-зеленых лидером стали Джонни О’Брайант, оформивший дабл-дабл из 20 и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Алана Уильямса — 16 очков и 11 подборов. 20 очков на счету Миндаугаса Кузьминскаса. У гостей по 11 очков набрали Андрей Зубков и Уилл Томас.
Поединок в краснодарском «Баскет-Холле» посетили 3 тыс. 340 болельщиков.
После этого матча «Локо» одержал 13 побед (восемь подряд) и потерпел три поражения и идет на третьем месте в турнирной таблице лиги ВТБ. Питерцы разместились на 11-й строчке с шестью победами и 10 проигрышами.
После этого тура команды уйдут на перерыв, во время которого 16 февраля в Москве состоится Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. От «Локомотива» в нем примут участие главный тренер Евгений Пашутин, капитан красно-зеленых Виталий Фридзон, а также Дмитрий Кулагин (команда Звезд России) и Миндаугас Кузминскас (команда Звезд Мира).
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