«Локомотив-Кубань» одолел «Зенит» и продлил победную серию до восьми матчей

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 10 февраля встретился с «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Матч завершился со счетом 78:70 (18:24, 18:19, 21:8, 21:19). 

В составе красно-зеленых лидером стали Джонни О’Брайант, оформивший дабл-дабл из 20 и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Алана Уильямса — 16 очков и 11 подборов. 20 очков на счету Миндаугаса Кузьминскаса. У гостей по 11 очков набрали Андрей Зубков и Уилл Томас.

Поединок в краснодарском «Баскет-Холле» посетили 3 тыс. 340 болельщиков.

После этого матча «Локо» одержал 13 побед (восемь подряд) и потерпел три поражения и идет на третьем месте в турнирной таблице лиги ВТБ. Питерцы разместились на 11-й строчке с шестью победами и 10 проигрышами.

После этого тура команды уйдут на перерыв, во время которого 16 февраля в Москве состоится Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. От «Локомотива» в нем примут участие главный тренер Евгений Пашутин, капитан красно-зеленых Виталий Фридзон, а также Дмитрий Кулагин (команда Звезд России) и Миндаугас Кузминскас (команда Звезд Мира).

Баскетбол Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»

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