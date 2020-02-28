В Сочи всю ночь искали пропавших в море мальчиков. Их еще не нашли

Краснодарский край

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В Сочи в ночь на 28 февраля продолжались поисковые работы на береговой линии, где детей унесло в Черное море

В 7:20 для поиска вылетел вертолет МЧС России со спасателями ЮРПСО МЧС России на борту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Представитель пресс-службы обратил внимание, что поиск продолжается уже третьи сутки, спасатели работали на берегу даже ночью.

Как писали Юга.ру, к вечеру 27 февраля группы водолазов из-за шторма приостановили поиски подростков.

Напомним, что вечером 25 февраля в поселке Лазаревском во время шторма в море унесло двух школьников, которые пытались перейти реку Псезуапсе. Ранее в поисках задействовали вертолет МЧС и дрон. Поиски в акватории приходилось приостанавливать из-за непогоды.

Дети МЧС Сочи Стихийные бедствия Черное море

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