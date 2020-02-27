Мария Шарапова заработала почти 200 млн долларов в теннисе за 10 лет

Кроме того, в список попали: баскетболист Тимофей Мозгов (72 млн долларов), два футболиста — Юрий Жирков (49,7 млн долларов) и Андрей Аршавин (43,3 млн долларов). А также четыре хоккеиста: Илья Ковальчук (72 млн долларов), Павел Дацюк (63,6 млн долларов), Александр Радулов (58,5 млн долларов), Сергей Бобровский (44,4 млн долларов).

Forbes посчитал заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки российских спортсменов с 2010 по 2019 годы. Издание не учитывало налоговые платежи, отчислений агентам, а также заработок, не связанный со спортом.

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