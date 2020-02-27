Мария Шарапова заработала почти 200 млн долларов в теннисе за 10 лет

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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27 февраля Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Мария Шарапова, которая накануне сообщила об уходе из тенниса, заняла первую строчку рейтинга

Forbes посчитал заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки российских спортсменов с 2010 по 2019 годы. Издание не учитывало налоговые платежи, отчислений агентам, а также заработок, не связанный со спортом.

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Первое место в рейтинге заняла 32-летняя Мария Шарапова. Спортсменка за 10 лет в теннисе заработала 197,8 млн долларов, передает телеканал «360».

Второе место занял 34-летний хоккеист Александр Овечкин с доходом в 136,9 млн долларов, третье — 33-летний хоккеист Евгений Малкин (94,6 млн долларов).

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Кроме того, в список попали: баскетболист Тимофей Мозгов (72 млн долларов), два футболиста — Юрий Жирков (49,7 млн долларов) и Андрей Аршавин (43,3 млн долларов). А также четыре хоккеиста: Илья Ковальчук (72 млн долларов), Павел Дацюк (63,6 млн долларов), Александр Радулов (58,5 млн долларов), Сергей Бобровский (44,4 млн долларов).

Как писали Юга.ру, 26 февраля Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.

Деньги Мария Шарапова Рейтинги Теннис

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