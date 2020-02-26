Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

«Теннис, я прощаюсь», — написала спортсменка в своей колонке в Vogue .

Шарапова рассказала, что посвятила спорту больше 28 лет, и вспомнила, что впервые увидела теннисный корт в четыре года в Сочи. Также она призналась, что каждый день будет скучать по теннису, тренировкам и своей команде.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей горой. Вид с его вершины был невероятным. Однако после 28 лет и пяти титулов Большого шлема я готова взобраться на другую гору», — написала Шарапова.

32-летняя россиянка за свою карьеру выиграла 5 турниров Большого шлема в одиночном разряде и 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В ее активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года. В составе сборной России Шарапова выиграла Кубок Федерации 2008 года и стала серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, напомнил RT .

В 2016 году Шарапова созналась в употреблении мельдония, за что ее на два года отстранили от выступления на официальных турнирах, однако позже срок наказания сократили. В апреле 2017 года теннисистка вернулась из 15-месячной дисквалификации и выиграла турнир WTA. Перед этим она снялась с нескольких турниров из-за травм.

В 2017 году Шарапова попала в число номинанток премии GQ «Женщина года» и возглавила рейтинг влиятельных российских знаменитостей по версии Forbes. В 2019 году издание включило теннисистку в список самых богатых женщин страны: она заняла 25-ю строчку рейтинга, заработав за год 180 млн долларов на призовых и рекламных доходах.

Кроме того, в 2019 году Мария Шарапова объявила, что собирается провести три выставочных матча в 2020 году в разных городах России: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.