Жителей Сочи предупредили о сильных дождях и подъеме воды в реках

В Сочи утром и днем 28 февраля прогнозируют ухудшение погоды, которое может привести к подъему уровня воды в реках

Синоптики обещают на курорте дожди, местами переходящие в ливни, а также грозу и усиление ветра до 14 м/с.

До конца пятницы подъем уровня воды в реках может достичь неблагоприятных отметок. Волнение моря — четыре балла, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.