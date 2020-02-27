Жителей Сочи предупредили о сильных дождях и подъеме воды в реках

Краснодарский край

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В Сочи утром и днем 28 февраля прогнозируют ухудшение погоды, которое может привести к подъему уровня воды в реках

Синоптики обещают на курорте дожди, местами переходящие в ливни, а также грозу и усиление ветра до 14 м/с.

До конца пятницы подъем уровня воды в реках может достичь неблагоприятных отметок. Волнение моря — четыре балла, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными, заранее принять все необходимые меры предосторожности. Автовладельцам рекомендовали не оставлять транспорт под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Как писали Юга.ру, в конце февраля на Кубани метеорологи предрекали аномальное потепление. Так, днем 27 февраля в Краснодаре воздух прогрелся до 18 °С.

Погода Сочи

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