На Кубани прогнозируют аномально высокую температуру в конце февраля

Последняя неделя февраля, по прогнозам синоптиков, будет в нескольких регионах России, в том числе в Краснодарском крае, необычайно теплой

Необычно высокая температура, по данным Гидрометцентра России, прогнозируется с 24 февраля по 1 марта на Кубани, в Москве, Якутии и нескольких других регионах.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, климатическая норма будет превышена вплоть до 16 градусов. Так, в Краснодарском крае температура выше нормы будет на 10 °С, в Москве — на 6-9 °С, на севере Сибири — 16 °С, в Якутии — на 6-8 °С, в Ростовской области — на 12 °С.

«Будут ли рекорды биться? Могут во второй половине недели, как минимум будут приближаться к ним. Экстремально высокая температура, а самое интересное, что на всей территории страны такая высокая температура», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Такие процессы, пояснил он, обуславливает «один и тот же Атлантический процесс».

По данным Краснодарского гидрометцентра, в Краснодаре днем 24-25 февраля температура воздуха будет 6-8 °С; по краю в ближайшие трое суток — до 15 °С. А к 27 февраля, по данным сервиса «Яндекс. Погода», воздух в краевой столице прогреется до 18 °С.