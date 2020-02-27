В Сочи поймали мужчину, который зарезал посетителя магазина

В Сочи 27 февраля задержали гражданина одной из близлежащих республик, подозреваемого в убийстве

В ночь на 26 февраля в Адлерском районе пьяный 30-летний приезжий пришел в магазин на улице Ульянова, где работала его знакомая. Там у него произошел конфликт с посетителем магазина, во время которого злоумышленник не менее десяти раз ударил оппонента ножом, после чего скрылся. Его знакомая сообщила о произошедшем в полицию. 30-летнего пострадавшего увезли медики, но спасти его не удалось .

Предполагаемого убийцу задержали, когда он пытался покинуть территорию РФ и скрыться от следствия. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого. Расследование продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.