В Сочи разыскивают мужчину, который зарезал посетителя магазина

Краснодарский край

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Правоохранители ведут розыск подозреваемого в убийстве мужчины, который в магазине зарезал посетителя

Инцидент произошел в ночь на 26 февраля в Адлерском районе. Пьяный мужчина пришел в магазин на улице Ульянова, где работала его знакомая. Там у него произошел конфликт с другим мужчиной, в ходе которого он нанес ему не менее 10 ударов ножом. После злоумышленник скрылся, а его знакомая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. 30-летнего пострадавшего увезли медики, но спасти его не удалось.

Личность убийцы установлена, это 30-летний гражданин одной из близлежащих республик Альберт Торосян. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), мужчину объявили в розыск, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Тех, кто обладает информацией о месте нахождения Торосяна, просят сообщить по телефонам 8(8622)40-36-37 или 02.

Розыск людей Сочи Убийство

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