Мария Шарапова планирует провести в Сочи выставочный матч

Теннисистка Мария Шарапова собирается провести три выставочных матча в 2020 году в разных городах России

Об этом в своем твиттере 16 января сообщил спортивный журналист Владас Ласицкас со ссылкой на агента спортсменки. Названы три города, в которых могут состояться выставочные матчи: Сочи, Санкт-Петербург и Москва. В южном городе вероятной соперницей Марии Шараповой может стать Елена Веснина, в Санкт-Петербурге — Светлана Кузнецова. Соперница в матче, который предполагают провести в столице, пока неизвестна.

«Переговоры находятся на начальной стадии, однако Маша очень хочет устроить такой тур», — цитирует Ласицкас слова агента Шараповой Макса Айзенбада.

������



Russian Tour for Maria Sharapova in 2020: 3 cities, 3 exhibition matches. Possibilities: Sochi (maybe vs @EVesnina001) Moscow (?), Saint Petersburg (maybe vs @SvetlanaK27). As Max Eisenbud told me: the discussion is at an early stage. But Masha wants to do it! — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) January 16, 2019

Мария Шарапова — 31-летняя российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, заслуженный мастер спорта России.

Читайте также: Шарапова возглавила рейтинг влиятельных российских знаменитостей Forbes