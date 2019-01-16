Мария Шарапова планирует провести в Сочи выставочный матч

Краснодарский край, Вся Россия

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Теннисистка Мария Шарапова собирается провести три выставочных матча в 2020 году в разных городах России

Об этом в своем твиттере 16 января сообщил спортивный журналист Владас Ласицкас со ссылкой на агента спортсменки. 

Названы три города, в которых могут состояться выставочные матчи: Сочи, Санкт-Петербург и Москва. В южном городе вероятной соперницей Марии Шараповой может стать Елена Веснина, в Санкт-Петербурге — Светлана Кузнецова. Соперница в матче, который предполагают провести в столице, пока неизвестна.

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«Переговоры находятся на начальной стадии, однако Маша очень хочет устроить такой тур», — цитирует Ласицкас слова агента Шараповой Макса Айзенбада.

Мария Шарапова — 31-летняя российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, заслуженный мастер спорта России. 

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Как сообщали Юга.ру, в октябре 2017 года Мария Шарапова впервые за 2,5 года выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

Мария Шарапова Сочи Теннис
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