В Адыгее будут развивать древний бренд региона
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 25 февраля заявил, что Майкопская археологическая культура должна стать популярным брендом региона
Об этом Кумпилов рассказал на заседании Общественной палаты Республики Адыгея. Он порекомендовал общественникам подключаться к повышению имиджа региона и поддержал инициативу председателя Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игоря Огая о проведении археологического фестиваля.
«Известная во всем мире Майкопская археологическая культура является своего рода визитной карточкой Адыгеи. Проведение археологического фестиваля — один из примеров того, как идея общественников может помочь сохранению историко-культурного наследия региона и укрепить позитивный имидж Адыгеи», — написал в инстаграме глава Адыгеи.
Огай сообщил о большой работе по сохранению древних дольменов в рамках проекта «Сохраним корни», который был инициирован главой республики в 2018 году на молодежном форуме «Фишт». При организации управления по охране и использованию объектов культурного наследия республики общественники и студенты уже провели ряд акций по расчистке территории Кожжохской группы дольменов.
Кроме того, Кумпилов рекомендовал продолжить работу по сохранению объектов культурного наследия и расширить просветительскую и научную работу по изучению памятников археологии, в том числе и в рамках подготовки к фестивалю, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
Огай уточнил порталу Юга.ру, что фестиваль археологической культуры планируется провести в середине сентября. Именно это время традиционно является пиком археологических исследований урочища Мишоко, памятников «Клады» и Богатырской поляны, дольменов и древних стоянок палеолита. Изучением этих памятников будут заниматься ученые Москвы и Санкт-Петербурга Наталья Шишлина, Сергей Осташинский, Николай Трифонов и Любовь Голованова. Они также поддержали движение «Сохраним корни» и поучаствуют в фестивале.
Также на фестиваль, в ходе которого будут задействованы разные площадки республики, пригласят ученых регионов страны, этнографов, фольклористов, общественников и студентов. На фестивале планируют провести мастер-классы по производству изделий декоративно-прикладного искусства. Для участников организуют экскурсию по туристским и историческим достопримечательностям Адыгеи. Точную программу мероприятия определят позже.
Напомним, Майкопская культура — археологическая культура Кубани эпохи бронзового века III тыс. до н.э. Со временем Майкопскую культуру стали вытеснять пришедшие с севера люди, возводившие северокавказские дольмены.
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