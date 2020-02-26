В Адыгее будут развивать древний бренд региона

Об этом Кумпилов рассказал на заседании Общественной палаты Республики Адыгея. Он порекомендовал общественникам подключаться к повышению имиджа региона и поддержал инициативу председателя Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игоря Огая о проведении археологического фестиваля.

«Известная во всем мире Майкопская археологическая культура является своего рода визитной карточкой Адыгеи. Проведение археологического фестиваля — один из примеров того, как идея общественников может помочь сохранению историко-культурного наследия региона и укрепить позитивный имидж Адыгеи», — написал в инстаграме глава Адыгеи.

Огай сообщил о большой работе по сохранению древних дольменов в рамках проекта «Сохраним корни», который был инициирован главой республики в 2018 году на молодежном форуме «Фишт». При организации управления по охране и использованию объектов культурного наследия республики общественники и студенты уже провели ряд акций по расчистке территории Кожжохской группы дольменов.

Кроме того, Кумпилов рекомендовал продолжить работу по сохранению объектов культурного наследия и расширить просветительскую и научную работу по изучению памятников археологии, в том числе и в рамках подготовки к фестивалю, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.