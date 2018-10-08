В Адыгее ученые-археологи присоединились к движению «Сохраним корни»

Ведущие ученые-археологи России Виктор Трифонов и Наталья Шишлина, которые ведут в Адыгее исследовательскую работу, поддержали волонтерское движение «Сохраним корни»

Ученые поддержали инициативу главы Адыгеи Мурата Кумпилова по изучению и сохранению историко-культурного и природного наследия республики. Для этого, по мнению Кумпилова, нужно объединить усилия органов власти, научных деятелей и общественности.

На это направлена инициатива руководителя Адыгеи, который на молодежном форуме «Фишт-2018» предложил создать волонтерское движение «Сохраним корни».

Свои инициативы по развитию движения внесли кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии Центральной Азии и Кавказа Института истории материальной культуры РАН Виктор Трифонов и заведующая отделом археологических памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина, которые в течение нескольких лет ведут исследовательскую работу в Адыгее.

Мурат Кумпилов поддержал предложения ученых-археологов по воссозданию в Национальном музее Адыгеи уникального экспоната из дольменных плит с росписью, которые были обнаружены в 1897 году профессором Николаем Веселовским и переданы в музей. Также стороны обсудили вопросы проведения археологических экспедиций в районе поселка Каменномостского для восстановления дольменов.

Глава Адыгеи поручил также оказать содействие ученым в работе над научным изданием «Мегалиты Майкопской культуры», которое планируется выпустить к 150-летию Государственного исторического музея. Работа уже ведется, в ней участвуют сотрудники ГИМа, Института истории материальной культуры РАН и Немецкий институт археологии.

Глава Адыгеи обратил внимание на значимость этой работы для сохранения древней истории Адыгеи, приумножения культурно-исторического достояния, а также развития исторического туризма.

«Это очень важная работа. Мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям бесценное наследие, доставшееся нам от предков. И эта деятельность должна быть целенаправленной и системной, с привлечением большого числа волонтеров. Четкое понимание цели этой созидаемой инициативы и объединение усилий активных и небезразличных к своим корням людей позволят получить желаемый результат», — подчеркнул глава Мурат Кумпилов.