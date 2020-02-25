В Японии умер старейший мужчина на Земле

Читэцу Ватанабэ, признанный в феврале самым старым мужчиной на планете, умер 23 февраля в возрасте 112 лет

Старейший мужчина на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса скончался в доме престарелых в Ниигате 23 февраля в 23:10, сообщил RT со ссылкой на японский сайт Kyodo .

Ватанабэ родился в Японии в 1907 году, у него с женой Мицуэ пятеро детей. Мужчина работал на плантации сахарного тростника и в сельскохозяйственной фирме. Выйдя на пенсию, он стал заниматься выращиванием фруктов и овощей, постигать искусство бонсай [искусство выращивания точной копии дерева в миниатюре].

В конце января RT писал о том, что в Таджикистане умерла старейшая женщина в мире — 126-летняя Фотима Мирзокулова.