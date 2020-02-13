Самым старым мужчиной на Земле официально признали 112-летнего японца

Читэцу Ватанабэ из Японии в феврале получил официальное подтверждение, что он старейший мужчина на Земле

Читэцу Ватанабэ 112 лет и 344 дня, он проживает в доме престарелых в Ниигате. 12 февраля мужчине вручили сертификат, подтверждающий его статус старейшего мужчины на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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Японец родился в 1907 году, у него с женой Мицуэ пятеро детей. Мужчина работал на плантации сахарного тростника и в сельскохозяйственной фирме. Выйдя на пенсию, стал заниматься выращиванием фруктов и овощей, постигать искусство бонсай.

До прошлого лета его ежедневная деятельность включала упражнения, оригами, каллиграфию и математические упражнения, передает телеканал «360».