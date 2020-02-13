Самым старым мужчиной на Земле официально признали 112-летнего японца
Читэцу Ватанабэ из Японии в феврале получил официальное подтверждение, что он старейший мужчина на Земле
Читэцу Ватанабэ 112 лет и 344 дня, он проживает в доме престарелых в Ниигате. 12 февраля мужчине вручили сертификат, подтверждающий его статус старейшего мужчины на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
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Японец родился в 1907 году, у него с женой Мицуэ пятеро детей. Мужчина работал на плантации сахарного тростника и в сельскохозяйственной фирме. Выйдя на пенсию, стал заниматься выращиванием фруктов и овощей, постигать искусство бонсай.
До прошлого лета его ежедневная деятельность включала упражнения, оригами, каллиграфию и математические упражнения, передает телеканал «360».
Юга.ру писали, что в 2019 году в Ингушетии умер старейший житель России — 123-летний Аппаз Илиев, несколькими месяцами ранее в Кабардино-Балкарии ушла из жизни самая пожилая жительница планеты — 128-летняя Нану Шаова.
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